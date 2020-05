La Stampa spagnola a gamba tesa su Chiellini: "E' uno dei difensori più sporchi del mondo"

"Un colpo da maestro". Così Chiellini ha definito nella sua autobiografia l'intervento di Sergio Ramos su Salah che ha infortunato l'egiziano nella finale di Champions 2018. Ironico, chiaro. Una frase che però in Spagna non hanno preso benissimo. Don Diario non l'ha mandata giù, e commentando il passaggio del difensore della Juventus nella suo libro ha risposto per le rime:

"Chiellini è uno dei difensori più sporchi del mondo, non può essere un esempio per niente, e si permette di dare lezioni a Sergio Ramos".