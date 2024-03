La SSC Napoli si schiera ancora contro il razzismo: "Noi non restiamo in silenzio, domani alziamo la voce" | VIDEO

Notizie Napoli calcio. La SSC Napoli si schiera ancora una volta contro il razzismo, confermando con i fatti la prorpia volontà di proseguire autonomamente nelle campagne anti-razzismo.

Dopo la brutta vicenda Juan Jesus, il club azzurro ha diffuso un nuovo video sui propri canali social:

Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo.