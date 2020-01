La SSC Napoli ricorda Kobe Bryant: "Ieri il mondo ha perso una leggenda. Riposa in pace, Mamba"

Ultime Calciomercato - La tragica scomparsa di Kobe Bryant, giocatore di pallacanestro, ha scosso tutto il mondo dello sport. Tanti i messaggi di cordoglio per la leggenda dei Los Angeles Lakers, e tra questi anche quello inviato dal Napoli attraverso il proprio account Twitter in lingua inglese:

Yesterday the world lost a legend. The club wants to send its best thoughts to the family and friends of Kobe Bryant, the @NBA, the @Lakers and all those impacted by his contributions to the world. Rest in peace, Mamba. pic.twitter.com/6xIY7LUvgb

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 27, 2020