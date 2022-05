La Spezia, l'assessore Brogi attacca i napoletani: "Abbiamo assistito ad uno scempio, mai più!"

L’assessore allo sport del comune di La Spezia Lorenzo Brogi, si lascia andare ad alcune dichiarazioni dopo quanto accaduto nei pressi dello stadio Picco con gli scontri tra tifoserie: “Il campo sportivo Montagna non sarà più messo a disposizione dei tifosi ospiti per le partite dello Spezia. Quello a cui abbiamo assistito oggi è uno scempio”.

Come riportato dal quotidiano Citta della Spezia, il viale d’entrata da Via Pioppi, che porta allo stadio dell’atletica leggera rinnovato da pochi anni, è stato concesso in stagione come parcheggio per chi seguiva la propria partita in trasferta.

Oggi però, dopo Spezia-Napoli, è stato lasciato in condizioni di forte degrado: cumuli di rifiuti, scritte e il tanfo di un luogo utilizzato come latrina. “Non è possibile continuare così. La città della Spezia, in questo contesto, non darà più il proprio via libera ad essere utilizzato per questi scopi – continua Brogi – senza garanzie. Vederlo così è una ferita per la città, per il mondo dello sport e per ogni cittadino”.