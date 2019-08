La Spal guarda in casa Milan per sostituire l'infortunato Fares, che dovrà restare fuori per sei mesi a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club di Ferrara ha messo nel mirino sia Ivan Strinic che Diego Laxalt, su cui ci sono però anche Torino e Parma.