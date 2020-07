La Serie A si prepara ad omaggiare Ennio Morricone: squadre in campo con la sua colonna sonora

Ultime notizie calcio Napoli - La Serie A si prepara a rendere il suo omaggio ad Ennio Morricone. In tutte le partite di questa trentunesima giornata di Serie A, tutte le squadre faranno il loro ingresso in campo sotto le note di “C’era una volta in America (Deborah’s Theme)“, colonna sonora dell’omonimo film che ha reso famoso lo stesso Morricone. La sua morte, infatti, ha scosso l'intero Paese e sarà da brividi ascoltare la sua musica, ancor di più in un periodo come questa in cui gli stadi italiani sono vuoti a causa delle disposizioni relative al tentativo di contenere i contagi del Coronavirus.

