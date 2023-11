"La Salernitana se la può giocare", ma segna subito il Napoli: cala il gelo per il giornalista granata | VIDEO

Salernitana-Napoli è stata commentata in diretta ad Otto Channel, con interventi telefonici da parte dei telespettatori da casa. Tra questi anche un tifoso della Salernitana, di nome Zorro: "Secondo me oggi vinciamo per 2-1, un dei due gol lo sigla sicuramente Dia. Che ne pensa Tommaso D'Angelo, la Salernitana può vincere 2-1?". Pronta la risposta di Tommaso D'Angelo, giornalista che salernitano che segue le vicende del club granata: "La Salernitana se la può giocare, se Candreva mantiene gli equilibri...". A questo punto il conduttore della trasmissione lo interrompe: "Ecco il vantaggio del Napoli!". Clicca su play per guardare il video: