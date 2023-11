Atalanta-Napoli, minuto 70' e risultato ancora bloccato sull'1-1. Occasionissima per i bergamaschi con Koopmeiners che ha l'occasione di battere in rete a pochi passi dalla porta, prodigioso intervento del difensore Natan che si avventa sul pallone in scivolata ed evita al Napoli di subire gol.

Applausi per il difensore brasiliano. Guarda la foto su CalcioNapoli24.