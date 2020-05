La precisazione dell'Uefa: "Nessun rischio preliminare in caso di stop al campionato"

Champions League - Il mondo del calcio sta cercando in tutti i modi di ripartire all'interno di un quadro, però, ancora di difficile risoluzione. Se alcune nazioni hanno già trovato la soluzione, come la Germania che tra sabato e domenica riprenderà il proprio campionato o la Francia che al contrario ha già dichiarato concluso anticipatamente il proprio torneo, altre come l'Italia o l'Inghilterra stanno ancora valutando la possibilità di scendere in campo o meno nelle prossime settimane. A tal proposito l'Uefa ha voluto puntualizzare su alcune dichiarazioni del proprio presidente Aleksander Ceferin, emerse negli scorsi giorni, ai microfoni di BeinSports. Il massimo organo calcistico europeo ha smentito attraverso un comunicato ogni riferimento a un possibile accesso alle coppe europee tramite turni preliminari per chi decidesse di non terminare il campionato: "Per quanto riguarda il modo in cui sono state riportate alcune dichiarazioni in un'intervista a Bein Sports, la UEFA desidera chiarire che il presidente Ceferin ha affermato che i club delle leghe che sono state annullate in questa stagione dovrebbero essere ancora pronti a giocare i turni di qualificazione per la prossima stagione secondo la lista di accesso corrente. Non ha menzionato né accennato a nessuna modifica all'elenco di accesso alle competizioni UEFA per club".