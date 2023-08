La pannocchia di mais, l'Italia nel destino e la fortuna del Midtjylland: chi è Jens-Lys Michel Cajuste

Calciomercato Napoli - Jens Caljuste come vice Anguissa? Ieri è stata rilanciata questa indiscrezione che vorrebbe il centrocampista del Remis in orbita azzurra. Rudi Garcia non ha mai nascosto il desiderio di avere un'altra pedina fisica in grado all'occorrenza di far rifiatare il gigante del Camerun che non può chiaramente giocarle tutte fino al termine della stagione.

Chi è Jens Caljuste

Jens-Lys Michel Cajuste è un centrocampista difensivo di origini statunitensi, ma nato a Goteborg (Svezia) nel 1999. Il suo fisico e la sua altezza (188 cm) gli permettono di rappresentare alla perfezione il prototipo del centrocampista moderno box-to-box. Nonostante la giovane età, Cajuste ha già maturato una discreta esperienza europea avendo giocato la Champions; inoltre ha già militato in diversi campionati tra cui quello svedese, quello danese – partecipando alla vittoria del campionato e alla vittoria di una Coppa di Danimarca con la maglia del Midtjylland – e quello francese. Il suo punto di forza è sicuramente la fisicità in mezzo al campo che gli consente di recuperare tanti palloni. Tecnicamente può ancora crescere nella pulizia del passaggio così come dal punto di vista tattico. Tra le sue prerogative ci sono le incursioni palla al piede in area di rigore.

Il Midtjylland lo acquistò nel 2018 per 170.000 euro dagli svedesi dell'Örgryte IS. Caljuste è stato venduto poi al Remis per ben 10 milioni di euro. Si tratta di una delle plusvalenze più importanti per la dirigenza del Midtjylland. Da gennaio 2022 si trova in Ligue 1 dopo essere stato messo in disparte proprio dal club danese che invece voleva venderlo nella sessione estiva e non in quella invernale. Dopo 6 mesi praticamente buttati, Caljuste ha ripreso nuovamente la sua crescita diventando un calciatore importante per il Remis. L'Italia sembra essere nel suo destino da diverso tempo. In passato è stato accostato a Milan e Torino senza però riuscire mai ad approdare in serie A. Chissà non sia la volta buona adesso con il Napoli.

Fin dai tempi del Midtylland si porta dietro il nickname di pannocchia di mais diventata grande. Questo perchè Caljuste negli anni ha saputo lavorare molto per mettere su muscoli in un fisico molto alto. Da longilineo è diventato praticamente un armadio in grado di spostare tutti gli avversari. Svedese di nascita, ma statunitense di passaporto, Caljuste ha una grande passione per l'NBA.