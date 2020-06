La Ligue 1 ripartirà ad agosto: fissato un tetto massimo di spettatori

Ultime calcio - Unico dei cinque principali campionati di calcio europei ad aver chiuso in anticipo la stagione, la Ligue 1 medita di riguadagnare terreno diventando la prima che riapre gli stadi al pubblico. Nel fine settimana del 22 agosto partirà il torneo 2020-'21 e, visto il declino del coronavirus nel paese, il governo ha fissato a 5.000 il numero massimo di spettatori. Cifra che vale per gli eventi sportivi e culturali. Un dato che potrebbe essere rivisto, secondo il ministro dello sport Roxana Maracineanu. "Ovviamente lavoreremo affinché, se l'andamento sanitario lo consente, la capienza aumenti", ha detto, in risposta al desiderio del Presidente della Federazione (FFF) Noël Le Graët di accogliere più persone nello Stade de France per la finale della Coppa di Francia. Un altro problema che le autorità si pongono è come scegliere chi entrerà nello stadio, considerato che prevedibilmente la domanda supererà di gran lunga l'offerta. "Se domani ci venisse detto che sarà data priorità agli stand ed alle tribune autorità avremmo da ridire" avverte Pierre Barthélémy, avvocato dell'Associazione nazionale dei sostenitori (ANS). "I club faticheranno ad applicare in modo equo il principio di aggiudicazione dei posti, soprattutto perché dovranno destreggiarsi tra abbonati, gruppi ultrà ed ospiti. Sarà complicato soddisfare tutti", spiega Ronan Evain, direttore generale della rete Football Supporters Europe (FSE). Una soluzione potrebbe consistere nell'adattare il numero degli ingressi alle capacità di ricezione dello stadio. (ANSA).

