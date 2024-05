La gestione Conte nelle annate senza Coppe: due precedenti come Napoli | FOCUS

Quanto incide Antonio Conte nel suo primo anno di gestione? Il passato dell’allenatore leccese, in procinto di trasferirsi al Napoli, ridà un’indicazione piuttosto importante. La prossima stagione, gli azzurri non disputeranno nessuna competizione europea. Sarà la prima volta in assoluto nell’era De Laurentiis. Nel suo passato, Conte per due volte ha allenato squadre fuori dalle competizioni europee. Non mettiamo nel conteggio le esperienze di Bari e Siena in B culminate poi con la promozione in massima serie.

La prima squadra allenata da Antonio Conte senza coppe europee fu la Juventus. L’allenatore approdò in bianconero dopo l’annata disastrosa di Delneri che chiuse al settimo posto. Quella squadra non partì con i favori del pronostico tanto che nessuno vedeva nella Juventus una squadra da scudetto alla luce del fatto che in panchina ci fosse un allenatore che, in precedenza, era stato esonerato all’Atalanta nella sua unica esperienza in A. Conte riuscì nell’impresa di riportare lo scudetto a Torino dopo diverso tempo.

L’altra annata senza coppe fu al Chelsea che, come adesso il Napoli, aveva chiuso una stagione disastrosa al decimo posto. Anche lì, Conte riesce ad incidere subito al primo anno vincendo la Premier League e riportando nuovamente entusiasmo. In generale, la storia ci dice che Conte è un allenatore che nell'immediato incide sempre tanto nelle squadre dove allena. Anche all'Inter, unica 'anomalia' della carriera, non vinse subito al primo anno ma comunque portò i nerazzurri in finale di Europa League ed al secondo posto in A salvo poi vincere lo scudetto l'anno successivo.