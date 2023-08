La follia di Bosz, Spotify come ossigeno e duttilità tattica: chi è Castello Lukeba

Calciomercato Napoli - Tra i 30 nomi accostati al Napoli per il ruolo di difensore centrale c'è anche quello di Castello Lukeba. Il classe 2002 in forza al Lione sarebbe tra i profili che Meluso e Micheli starebbero valutando per rinforzare la retroguardia partenopea in vista della stagione che comincerà tra poco più di due settimane.

Chi è Castello Lukeba

Castello Junior Lukeba approda al Lione all'età di 9 anni. Una trafila lunga nel settore giovanile e che lo vede raccogliere i frutti appena maggiorenne, quando Castello debutta nella formazione riserve del Lione, nel “National 2”. 7 gettoni che lo catapultano pochi mesi dopo a firmare il primo contratto da professionista nel luglio del 2021. A volerlo in prima squadra è l'allenatore Peter Bosz che lo lancia praticamente subito in campo senza alcun tipo di dubbio. Lukeba ha saputo conquistarsi la maglia da titolare a fari spenti.

Dal punto di vista tattico può giocare sia in una difesa a quattro che a tre. Talvolta può anche traslocare sulla fascia di destra. Ha un fisico imponente grazie ai suoi 185 centimetri d'altezza e ha una buona tecnica di base. Non a caso è un regista difensivo con buona visione di gioco e grande intelligenza tattica.

Tra le passioni di Lukeba c'è sicuramente la musica. A Lione è famoso perchè nello spogliatoio riesce sempre ad avere una lista recente di tutti i pezzi hip pop e R&B anche di artisti praticamente sconosciuti di cui conosce a memoria le strofe delle loro canzoni. Ha una lista infinita di Spotify.