La FIGC ha chiesto 1500 euro alle agenzie di stampa per seguire la presentazione di Spalletti

La Federcalcio si è fatta pagare 1500 euro dalle agenzie giornalistiche internazionali (Ap, Afp, Reuters) per coprire la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti. La notizia è su Dagospia, che pubblica la nota della segreteria dell’Associazione della stampa romana in merito. Nel comunicato si definisce «incomprensibile» la scelta della Figc, che in tal modo «limita il diritto di cronaca su un evento di interesse generale e contraddice lo stesso spirito del calcio azzurro».

Di seguito il comunicato dell’Associazione della stampa romana.

“Accesso negato alle telecamere delle agenzie di stampa internazionali alla presentazione del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio Luciano Spalletti e possibilità di fruire della diretta streaming solo pagando 1500 euro. È la incomprensibile scelta della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che limita il diritto di cronaca su un evento di interesse generale e contraddice lo stesso spirito del calcio azzurro. Un episodio che conferma la necessità di tutelare con forza il diritto di informare ed essere informati sui fatti che riguardano lo sport, sempre più messo in discussione. L’Associazione Stampa Romana chiede alla Figc di consentire l’accesso alla presentazione delle telecamere di tutte le testate accreditate e la fruizione gratuita dello streaming”.

Lo riportano i colleghi del Napolista.