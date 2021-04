La FIFA: "Superlega circolo chiuso, noi seguiamo i valori dello sport!"

Ultime notizie calcio - Di seguito il comunicato pubblicato dalla FIFA dopo la creazione della Superlega:

“La FIFA è un’organizzazione fondata su valori, i veri valori dello sport. È un’organizzazione fondata con uno statuto, uno statuto che definisce il quadro istituzionale, con la piramide, con la FIFA, le confederazioni, le associazioni, i campionati, i club, i giocatori. La FIFA non può che disapprovare in maniera forte la creazione di una superlega, che è un circolo chiuso, e rappresenta una scissione dalle istituzioni di oggi, dai campionati, dalle associazioni, dall’UEFA e dalla FIFA. La FIFA non può che condannare questa iniziativa”.