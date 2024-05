La Curva B canta per Giorgia: piccola tifosa del Napoli, festeggia i 12 anni allo stadio | VIDEO

Napoli-Lecce, ultima partita di campionato. Allo stadio Maradona in Curva B un momento bellissimo all'intervallo, tra primo e secondo tempo. Un papà ha distribuito dei volantini nella Curva con scritto: "Ciao sono il papà di Giorgia che oggi compie 12 anni e invece di chiedere di stare con le sue amiche, come regalo ha chiesto di salutare il Napoli e in Curva B. Se ti è possibile mi aiuteresti a cantare "Tanti auguri Giorgia" all'intervallo? Grazie di cuore":

Il risultato è stupendo. Guarda il video su CalcioNapoli24.