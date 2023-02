La Cremonese ordina 40 pizze Margherita in hotel: stanotte dormono a Napoli

Napoli Cremonese. Dopo la partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona, la US Cremonese ha scelto di non ripartire subito alla volta di Cremona. La squadra rientra all'Hotel Palazzo Caracciolo dove trascorrerà la notte e ripartirà soltanto domani mattina.

La Cremonese ordina 40 pizze a Napoli

Per l'occasione, la società lombarda ha deciso di cenare con il piatto tipico della tradizione napoletana: una bella pizza margherita, anzi quaranta pizze Margherita! Secondo quanto riferisce Marco Lombardi per CalcioNapoli24, le quaranta pizze sono state consegnate direttamente in Hotel al rientro della squadra dopo la partita Napoli-Cremonese, appositamente commissionate dal club alla pizzeria "Insolito" del centro storico di Napoli.