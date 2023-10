UFFICIALE - La Coppa Italia e la Supecoppa italiana su Mediaset fino al 2027: le cifre

Ora è ufficiale, la Coppa Italia rimarrà su Mediaset. Lo ha deciso l’assemblea dei club della Lega Serie A, che ha accettato la proposta della tv del Biscione. Secondo quanto si apprende, l’offerta di Mediaset è stata pari a circa 56 milioni di euro (compreso parte variabile) e più di 2 di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui rispetto ai 48 milioni annui che ha versato nel triennio 2021/24. La votazione ha visto 18 voti favorevoli, con il Napoli astenuto e la Fiorentina astenuta per delega (non era collegata e aveva dato la delega al Napoli). Niente da fare, quindi, per la Rai, che rimarrà senza competizioni per club fino al 2027 dopo avere lasciato ai rivali le due competizioni già nel triennio 2021/24.