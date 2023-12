La consuetudine dell'errore difensivo: il Napoli continua ad avere due grossi problemi

Notizie calcio. Il Napoli batte il Cagliari 2-1 al termine di un match che ha visto ulteriori passi avanti: gli azzurri ritrovano Osimhen e Kvaratskhelia, oltre ad un terzino di ruolo come Mario Rui. Da registrare, però, ci sono ancora diverse incertezze nella fase difensiva.

Il Napoli anche contro il Cagliari continua a soffrire sui calci piazzati, dove raramente riesce a sovrastare gli avversari dal punto di vista aereo: la zona di Mazzarri è spesso bucata con palloni lunghi sul secondo palo, creando più di qualche grattacapo.

Da matita rossa anche il gol di Pavoletti, arrivato pochi minuti dopo il momentaneo vantaggio di Osimhen: Luvumbo si beve con irrisoria facilità Rrahmani nell'uno contro uno, mettendo in mezzo proprio per l'ex centravanti azzurro che indisturbato insacca alle spalle di Meret. Lettura errata della retroguardia azzurra, che collassa sull'avanzata di Luvumbo: nessuna diagonale preventiva di Juan Jesus che si fa battere sul tempo da Pavoletti, perdendo posizione ed arrivando in ritardo sulla chiusura. La palla "alle spalle" della difesa continua ad essere un problema: Mazzarri dovrà correre presto ai ripari.