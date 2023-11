La trasmissione di Christian Vieri sbarca su Radio Tv Serie A con RDS per due volte al mese e cambia il nome solo per la nuova piattaforma: si chiamerà Bobo Vieri Talk Show. Il primo appuntamento è in programma per lunedì sera alle 21 con ospiti di primissimo livello: da Adriano a Nicola Amoruso, fino ad Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti.