L'umiliazione del 'jolly' Scudetto passata sotto voce

Nel Napoli di inizio stagione, che ha si 7 punti in classifica, ma che ha perso con la Lazio in casa e pareggiato, in trasferta, con il Genoa, c'è chi proprio non riesce a trovare spazio ed è Giovanni Simeone.

Giovanni Simeone

Simeone dimenticato da Garcia

Sì, perchè in totale, in queste prime 4 uscite di campionato, ha messo insieme tre presenze in tutto, da subentrato, e per il misero bottino di 20 minuti (9' col Frosinone, 5' col Sassuolo e 6' con la Lazio, ndr), restando in panchina con il Genoa. Eppure, i gol dalla panchina hanno rappresentato una preziosa risorsa nello scorso campionato. Il Napoli campione d'Italia è quello che ne fece di più, 16, e l'azzurro che ne ha segnati di più è stato proprio Simeone, 4 in totale: un vero e proprio 'jolly Scudetto'.

Osimhen e Simeone insieme per essere più concreti?

“Li abbiamo visti quando provavamo a ribaltare il risultato, col Cholito abbiamo avuto anche due situazioni nel recupero con la Lazio, i ragazzi sanno che dobbiamo essere sicuri di fare gol a qualsiasi secondo della gara. Cholito ci dà questa possibilità…”, diceva Rudi Garcia prima del Genoa.

Ed è proprio col Genoa che Simeone sembrava potesse dare quel quid in più e cambiare la storia della partita, magari mettendo in porta la zampata vincente per portare a casa i 3 punti e, invece, mentre era pronto a scendere sul terreno di gioco, con la pettorina anche quasi già tolta, il tecnico francese l'ha fatto riaccomodare in panchina, gettando nella mischia il più contenitivo Zerbin al posto di Kvaratskhelia. Un'umiliazione, quella subita dal Cholito, che non ha potuto fare altro che guardare i propri compagni dalla panchina fino al triplice fischio finale.

