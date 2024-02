L'UEFA cambia la Champions: qualificati i migliori club e campionati stravolti

Ultime calcio - Le competizioni della Uefa sono vicine a cambiare dalla prossima stagione. Dal briefing tenuto dalla Uefa a Milano sulla riforma delle coppe, fino a undici squadre dello stesso paese possono giocare nelle competizioni europee. Sette di queste possono entrare addirittura in Champions League che sarebbe allargata alle prime quattro squadre classificate in campionato. La quinta classificata potrebbe entrare nella corsa alle grandi orecchie se l'Italia dovresse rientrare tra le migliori due del ranking stagionale a cui si unirebbero le eventuali vincitrici di Champions ed Europa League.

Italia, possibili undici squadre in Europa

A quest'ultima competizione parteciperebbero le tre squadre qualificate, ovvero la sesta classificata, la vincitrice della Coppa Italia e l'eventuale vincitrice della Conference League fuori dai piazzamenti europei in campionato. Infine, c'è quella classificata in Conference League che entrerebbe neella competizione tramite il campionato, per un totale di undici squadre. Lo riporta l'edizione online de Il Mattino.