Il Napoli batte allo stadio Maradona il Cagliari, col punteggio di 2-1. In gol Osimhen e Kvaratskhelia per gli azzurri e Pavoletti per i sardi.

Striscione ironico in curva

Sugli spalti sfottò e ironia con la tifoseria sarda, così come mostra uno striscione esposito in curva.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli