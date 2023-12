L'incapacità di gestire uno scudetto: la genesi del caos ha una data storica

Ripetersi non è mai facile, ma il Napoli si è praticamente fatto fuori da solo quest'anno. Lo scudetto doveva portare una nuova era sportiva ed invece ha avuto l'effetto boomerang. Se da un lato si imputa alla rosa la poca dimestichezza nella gestione del primo trionfo della carriera, la stessa cosa si può dire anche di Aurelio De Laurentiis. Probabilmente la vittoria del tricolore ha spiazzato anche lui altrimenti non si spiegano così tanti errori in 5 mesi. Ha voluto dimostrare che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Manca soltanto che ora si sieda in panchina dando indicazioni tecnico tattiche a Osimhen e compagni. Il ritratto che ne viene fuori di questa seconda parte di 2023 è l'incapacità di gestire uno scudetto da parte di tutta la S.S.C. Napoli. Nessuno è immune da colpe anche se la percentuale più alta va a chi è al vertice di questa azienda.

Avere bilanci in ordine, essere un modello aziendale anche a livello internazionale, non sono le uniche credenziali per saper gestire un ritorno mediatico dopo uno scudetto costruito mattone dopo mattone dal 2004 partendo dal famoso ritiro di Paestum con Sosa, Montervino, Montesanto ed il pallone sgonfio della Lazio nel bagagliaio dell'auto di quest'ultimo. De Laurentiis ha raso al suolo tutto quello che c'era da buttare giù per il suo ego smisurato. Lo scorso anno parlava e si vedeva poco. Probabilmente la fine del Napoli è iniziata proprio alla Dacia Arena quando ADL non seguì la squadra in Friuli per starsene a festeggiare da solo a Maradona il 4 maggio. Una scelta ancora oggi inspiegabile per molti se aspetti uno scudetto dopo 33 anni.

De Laurentiis è questo, prendere o lasciare. Un grande imprenditore, uno che guarda al futuro, ma come tutti non è perfetto. Detto poi con grande onestà, la sagra dei luoghi comuni su chi decide di non rinnovare o non è d'accordo con le idee presidenziali ha stancato. Magari il presidente, da uomo di cinema lo fa anche per scherzare o crearsi anche un personaggio se vogliamo, ma non si può sentire ancora che un calciatore non ama Napoli se decide di non rinnovare. Cosa c'entra l'amore per la pizza, il sole, il mare ed il Vesuvio con un rapporto professionale? Si può amare benissimo Napoli pur non accettando rinnovi. Questi stereotipi non fanno più ridere. Stessa identica cosa sulla questione stadio: che bisogno c'è di sottolineare la fede juventina del sindaco Manfredi se ci sono delle leggi da rispettare per un progetto oppure una concessione? L'abitudine a vincere (o almeno provarci) passa anche da queste cose.