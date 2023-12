L'immunità di Nandez ed un gol annullato senza motivo: Marcenaro bocciato

Notizie calcio. Il Napoli batte il Cagliari 2-1 grazie ai gol di Osimhen e Kvaratskhelia, venendo a capo di una partita spigolosa dove l'arbitro Marcenaro non ha di certo brillato per le sue scelte. 

Pronti-via, Nandez colpisce al volto Kvaratskhelia dopo averlo tartassato sulle caviglia al primo pallone toccato: l'esito è l'immunità per il centrocampista rossoblu che se la cava solo con una reprimenda, con la "minaccia" di giallo al prossimo episodio dubbio. Peccato che passino appena 10' ed un ulteriore fallaccio in ritardo di Nandez su Kvara venga lasciato correre in cavalleria con l'ennesima ed inutile tirata d'orecchie. Un metro arbitrale che, di fatto, incattivisce la partita ed innervosice gli azzurri che invece si vedono sventolare il giallo sotto al naso (ad Osimhen) per il primo fallo commesso: da questo nasce anche il parapiglia nel finale di primo tempo. 

 Nel secondo tempo c'è poi l'episodio del gol annullato a Politano, dove viene fischiato un fuorigioco di rientro ad Osimhen che però è alle spalle di Dossena e non partecipa per nulla all'azione. Un abbaglio del direttore di gara e del proprio assistente che concludono non proprio al meglio una prestazione già ben al di sotto della sufficienza.