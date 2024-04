L'Ibrahimovic della Serie C decide Avellino-Benevento, Lorenzo Sgarbi è di proprietà del Napoli e sta diventando una stella

Il Napoli anni fa ha deciso di puntare su Lorenzo Sgarbi, da molti considerato oggi l'Ibrahimovic della Serie C per le sue doti tecniche e fisiche. Il giovane classe 2001, oggi 23 anni, sta crescendo come una stella e ha intenzione di fare presto il salto di qualità.

Chi è Lorenzo Sgarbi, i numeri in stagione con l'Avellino

Napoli - Il Napoli ha preferito non farlo spostare troppo da casa e per questo ha girato quest'anno in prestito Lorenzo Sgarbi all'Avellino in Serie C dove c'è Michele Pazienza come allenatore (ex Napoli) che lo sta aiutando nella sua crescita. Sono 14 gli assist e 8 i gol in stagione nonostante non viene spesso impiegato da titolare. Il giovane attaccante si sta mettendo in mostra con le sue doti tecniche ancor più di quelle fisiche (alto 1,89) ma di grande movimento, non a caso i tanti assist. Per tutti è l'Ibrahimovic della Serie C.

Proprio nel Derby valido per il secondo posto ha deciso di incidere appena entrato nel secondo tempo. Prima un filtrante spettacolare per un compagno di squadra che solo contro il portiere non ha saputo metterla dentro, poi un siluro da fuori area che ha deciso 1-0 Avellino-Benevento dinanzi a 10mila spettatori. Lorenzo Sgarbi si sta preparando per il salto di qualità e occhio alla prossima stagione che possa arrivare un'occasione in Serie B o addirittura in Serie A.