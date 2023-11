L'Equipe mette Garcia al palo: "Fallimento tattico? In realtà il Napoli gioca col 4-1-4-1"

"Fallimento tattico o mancato successo?". Se lo chiede L'Equipe, il più importante quotidiano sportivo della Francia, a proposito della gestione di Rudi Garcia al Napoli in questi primi mesi.

"Quali sono i problemi del Napoli di Garcia?". L'Equipe parte dal presupposto che Spalletti gli aveva lasciato un Napoli perfetto, una Ferrari con le chiavi inserite nel quadro, eppure Garcia non è riuscito a ottenere risultati soffisfacenti e la sua posizione in panchina sembra in bilico. E poi analizza i principali problemi tattici del Napoli: "una squadra che preferisce avere la palla tra i piedi e va a riconquistarla pressando alto, con cinque giocatori che si muvono in avanti senza palla.

Secondo L'Equipe, quello del Napoli di Garcia non è un vero 4-3-3 bensì un 4-1-4-1, con cinque giocatori in attaco e cinque giocatori in difesa, una tattica che viene definita "lavaggio a secco": quando funziona, è efficace, ma quando non funziona le conseguenze possono essere gravissime. Giocando così, infatti, basta perdere un solo duello per ritrovarsi in inferiorità numerica ed è facile che si creino buchi in difesa e spazi tra le linee. Una tattica molto rischiosa, troppo per il Napoli campione d'Italia.

Ultime notizie. L'analisi tattica dell'Equipe prosegue sottolineando come il Napoli non riesca mai a tenere il blocco centrale, cioè a restare compatto quando la squadra si allunga. Le colpe però non sono solo di Garcia. L'Equipe fa notare tutte le occasioni sprecate in attacco da Osimhen e Kvaratskhelia, gli errori in porta di Meret.

Per L'Equipe però Garcia ha ancora qualche asso nella manica e sta dimostrando di saper sfruttare Raspadori e Simeone per cercare soluzioni originali in fase offensiva.