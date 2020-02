L'Empoli stende il Crotone, ancora Tutino protagonista: secondo gol in due partite ed assist per lui!

Ultime notizie calcio Napoli - Davvero impressionante l'impatto di Gennaro Tutino, prodotto del vivaio del Napoli ed in prestito in Serie B, sulla realtà di Empoli. L'attaccante ex Cosenza, infatti, nella giornata di oggi contro il Crotone ha trascinato i suoi compagni di squadra alla vittoria per 3-1. Suo, infatti, il gol del momentaneo 1-0 (il secondo in due partite con la maglia del club toscano) ed anche l'assist per il definitivo 3-1 di Henderson. Insomma, l'attaccante napoletano si candida ad un ruolo da protagonista dopo una prima parte di stagione all'Hellas Verona in Serie A in cui ha trovato poco spazio per le scelte del tecnico Ivan Juric.

