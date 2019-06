L'appello alla SSC Napoli del tifoso Gianfranco colpito da una rara malattia: parte la raccolta fondi

Grazie ai social network è partita in queste settimane una raccolta fondi per aiutare Gianfranco Sangiovanni, 32enne commercialista napoletano, marito e padre di due bimbi nonché tifosissimo del Napoli. Nell'aprile 2018 ha scoperto di essere stato colpito da un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde al 4° stadio, rarissimo e difficile da curare.In quest'ultimo anno, mentre lui si sottoponeva ad ogni tipo di terapia, trattamento chemioterapico, analisi e degenze ospedaliere per varie complicazioni, la sua famiglia non si è mai arresa facendo di tutto per trovare una soluzione.

Ad oggi è partita una raccolta fondi per aiutare Gianfranco e la sua famiglia che ha fatto anche un appello via social alla SSC Napoli, ad Ancelotti e ad alcuni giocatori azzurri tramite Twitter. Il tutto per cercare di trovare i fondi per sottoporsi alle cure dei dottori "Royal Marsden Hospital " in Inghilterra e quelli del "Gustave Roussy Cancer Campus " in Francia, con i quali la sua famiglia è già in contatto per arrivare ad avere delle risposte concrete e speriamo risolutive. Per chi volesse aiutare Gianfranco e la sua famiglia può farlo donando al seguente IBAN: IT51J0560240270002000017323 intestato a Sangiovanni Gianfranco.