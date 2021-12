L'agente Morabito: "Il Napoli su Doekhi del Vitesse! In scadenza con il suo club, per 2 milioni può arrivare"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Morabito, agente.

"Siamo di nuovo alle prese con queste pandemie che si presentano a cicli, non abbiamo alcuna certezza. Tante partite del campionato inglese vengono rinviate. Si stava riprendendo la giusta via, ora è arrivata questa nuova mazzata. Napoli ha necessità, la Juventus pure, anche la Roma. Però i soldi non ci sono. Quindi devi fare le cose in base a quanto tu puoi disporre. Le rose vanno prima sfoltite e poi reintegrate. Il Napoli a ottobre e novembre aveva in mente delle situazioni di mercato, poi cambiano le dinamiche.

I giocatori bravi alla fine si tengono. Qualcosa c'è in Olanda, un giocatore del Vitesse in scadenza a giugno che so che piace molto anche allo scouting del Napoli, può avere costi minori rispetto a Bremer. Parliamo di Danilho Doekhi, cresciuto nell'Ajax, ha 24 anni ed è titolare. Piace al Napoli come ad altri club italiani. Possono arrivare giovani senza costi esorbitanti o scambi. Se ci vai a gennaio intorno ai 2 milioni te lo si può dare, questa è la terza stagione che fa al Vitesse. Peraltro il mercato olandese è molto seguito da Giuntoli, che ha l'esperienza giusta per trovare i calciatori.

Elmas? Giuntoli fu criticato all'inizio. Lo stesso Anguissa, preso in prestito dal Fulham e con un diritto di riscatto onorevole, è un colpo. Giuntoli e Micheli conoscono benissimo il mercato, sono professionisti che lavorano per trovare occasioni. Insigne in MLS? Se sceglie la vil pecunia ovviamente andrà in MLS dove sarà pagato bene. Calcisticamente però sarebbe un peccato, anche perché non penso che l'offerta di De Laurentiis sia roba da poco. Sono meccaniche che vanno capite".