Kvaratskhelia tra i migliori dribblatori U23 d'Europa! Il georgiano è in top 5 | GRAFICO

Il numero 437 del CIES Football Observatory Weekly Post presenta i 100 migliori dribblatori al mondo tra i giocatori che non hanno ancora festeggiato il loro 23esimo compleanno. Il prodigio dell’FC Barcelona Lamine Yamal (2007) è in testa alla classifica dei big-5 europei, mentre il superbo talento norvegese del Club Brugge Antonio Nusa (2005) è in testa alla lista negli altri 65 campionati analizzati.

A livello delle big-5 europee, Lamine Yamal è davanti a Gabriel Martinelli (Arsenal), Luca Koleosho (Burnley), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) e Sávio Moreira del Girona (in prestito dal Troyes, come parte della galassia del City Group). Nella top 10 figurano anche Takefusa Kubo (Real Sociedad), Buyako Saka (Arsenal) e il giovane talento argentino del Frosinone Matías Soulé (in prestito dalla Juventus).

Fuori dai big-5, dietro Antonio Nusa, ci sono due prodigi brasiliani: Luis Guilherme (2006) del Palmeiras e Wesley Gassova (2005) del Corinthians. Nella top 10 ci sono altri due giocatori U20: i ghanesi Issahaku Fatawu del Leicester City (in prestito dallo Sporting CP con diritto di riscatto) e Ibrahim Osman del Nordsjælland.

Calcolato a partire dai dati Wyscout, l'indice utilizzato è stato ottenuto moltiplicando la frequenza dei dribbling riusciti nelle partite di campionato nazionale, la percentuale di successo dei dribbling tentati, nonché il livello sportivo delle partite giocate (come deviazione percentuale dalla media complessiva). La classifica include solo i calciatori che hanno giocato almeno 450 minuti in campionato nella stagione in corso.