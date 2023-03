Kvaratskhelia su uno speciale podio degli under 23 d'Europa: i dettagli

Il numero 412 del CIES Football Observatory Weekly Post analizza i dati di WyScout sugli assist dei campionati nazionali realizzati dai giocatori in 75 campionati in tutto il mondo negli ultimi 365 giorni. Ponderando il numero di assist con il coefficiente sportivo delle partite giocate, Kevin De Bruyne esce vincitore davanti a Ousmane Dembélé e Lionel Messi.

Con 12 assist e un punteggio ponderato di 13,8, che lo colloca al sesto posto assoluto, Dejan Kulusevski è in cima alla lista dei giocatori U23. L'uomo del Tottenham è davanti a Bukayo Saka (Arsenal), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Dominik Szoboszlai (RB Lipsia) e al duo del Real Madrid Vinícius Júnior e Rodrygo Goes. Sebastián Villa (Boca Juniors) è il miglior giocatore attualmente attivo in un campionato sudamericano.

In termini puramente numerici, senza ponderare gli assist in base al livello sportivo delle partite giocate, con 19 assist nelle partite di campionato dello scorso anno, tre giocatori sono in testa: Dusan Tadic (AFC Ajax), Ahmed Sayed 'Zizo' (Zamalek SC) , così come Emil Hansson (Heracles). Sono davanti a Kevin De Bruyne (Manchester City) e Mike Trésor (KRC Genk), 18 assist per entrambi, così come a Lionel Messi (PSG) con 17.

Nell’ultimo anno solare, ci sono tre calciatori del Napoli con almeno 8 assist: Khvicha Kvaratskhelia con 11, Mario Rui con 9, Giovanni Di Lorenzo con 8.

19 : Tadic (Ajax), Sayed (Zamalek), Hansson (Heracles)



: Tadic (Ajax), Sayed (Zamalek), Hansson (Heracles) 18 : De Bruyne (Manchester City), Trésor (Genk)



: De Bruyne (Manchester City), Trésor (Genk) 17 : Messi (PSG)



: Messi (PSG) 16 : Moises Lima (Shandong)



: Moises Lima (Shandong) 15 : Jota Filipe (Celtic), Deac (Cluj), Acosta (Cincinnati)



: Jota Filipe (Celtic), Deac (Cluj), Acosta (Cincinnati) 14 : Dembélé (Barcellona), Neymar (PSG), Scarpa (Nottingham), Villa (Boca Juniors), Davidson (Wuhan), Rodriguez (New York City Fc), Holse (Rosenborg), Ki-Je Lee (Suwon)



: Dembélé (Barcellona), Neymar (PSG), Scarpa (Nottingham), Villa (Boca Juniors), Davidson (Wuhan), Rodriguez (New York City Fc), Holse (Rosenborg), Ki-Je Lee (Suwon) 13 : Kolo Muani (Eintracht), Gakpo (Liverpool), Fernandez (Toluca), Ojeda (Orlando), Stanciu (Wuhan), Ivanic (Stella Rossa Belgrado)



: Kolo Muani (Eintracht), Gakpo (Liverpool), Fernandez (Toluca), Ojeda (Orlando), Stanciu (Wuhan), Ivanic (Stella Rossa Belgrado) 12 : Kulusevski (Tottenham), Clauss (Marsiglia), Bourigeaud (Rennes), Hurtado (Pachuca), Paintsil (Genk), Suzuki (Kashima Antlers), Vela (Los Angeles FC), Rahimi (Al-Ain), Melgar (Bolivar)



: Kulusevski (Tottenham), Clauss (Marsiglia), Bourigeaud (Rennes), Hurtado (Pachuca), Paintsil (Genk), Suzuki (Kashima Antlers), Vela (Los Angeles FC), Rahimi (Al-Ain), Melgar (Bolivar) 11: Saka (Arsenal), Griezmann (Atletico Madrid), Perisic (Tottenham), Rafael Leao (Milan), Kvaratskhelia (Napoli), Eriksen (Manchester United), Szoboszlai (Lipsia), Milinkovic-Savic (Lazio), Hofmann (Moenchengladbach), Navarro (Toluca), Gonzalez (Monterrey), Karlsson (AZ Alkmaar)

