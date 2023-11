Kvaratskhelia spiega il significato dell'esultanza: "Mi sono ispirato a lui..." | VIDEO

Ultime news. Nei giorni scorsi Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista alla tv georgiana. Intervistato da Andro Kheladze, il telecronista di Setanta Sports, Kvaratskhelia ha svelato il significato dell'esultanza di Verona-Napoli, quando dopo il gol aveva imitato il gesto di scagliare una freccia, un po' come faceva "l'arciere" Calaiò.

Ebbene, Kvaratskhelia ha ammesso di essersi ispirato ad Israel Adesanya, lottatore di MMA molto famoso tra gli amanti di questo sport. Proprio Adesanya in combattimento aveva fatto il gesto dell'arciere e Kvaratskhelia - che come ogni georgiano ama questo sport - ha deciso di ispirarsi a lui.

Un'esultanza che Kvaratskhelia aveva replicato anche contro il Cipro, con la maglia della Georgia: "Prima del match stavo guardando Israel Adesanya, il lottatore di UFC. Quando ha battuto Alex Pereira per KO, ha fatto questa esultanza ed è stato molto emozionante per me, quindi volevo fare lo stesso dopo un mio gol. Mi sono sentito molto bene quando l'ho fatto".