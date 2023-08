KKN - Rinnovo Kvaratskhelia, operazione stile Raspadori: ecco quando potrebbe sbloccarsi la trattativa

Notizie Napoli calcio. Tra i tanti rinnovi in casa Napoli c'è anche quello di Khvicha Kvaratskhelia da formalizzare: il talento georgiano è in scadenza nel 2027 e la società azzurra sta lavorando per un ulteriore prolungamento con adeguamento di ingaggio.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il club di De Laurentiis vorrebbe prolungare il contratto di Kvaratskhelia di un anno come fatto con Raspadori. Al momento le parti sono ferme sulle proprie posizioni ma a breve ci saranno nuovi aggiornamenti magari dopo l'inizio del campionato.