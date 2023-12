Kvaratskhelia premiato Miglior calciatore georgiano 2023! Quarto titolo consecutivo

Ultime notizie: Khvicha Kvaratskhelia ha vinto il premio come miglior calciatore georgiano del 2023. Si tratta del quarto titolo consecutivo per il giovane attaccante del Napoli, già premiato come miglior giocatore della Georgia nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Quello di "Calciatore georgiano dell'anno" è un premio calcistico assegnato attraverso un sondaggio condotto dai giornalisti della Georgia dal giornale "Sarbieli". A partire dal 2006, anche la Lega dei club georgiani (PFL) attribuisce, parallelamente, tale premio.