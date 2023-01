Kvaratskhelia non si allena, ma le botte non c'entrano: svelato il vero motivo!

"Kvaratskhelia non si è allenato per le botte ricevute durante Inter-Napoli di ieri sera", è questa la notizia rilanciata in giornata dal Corriere dello Sport, secondo cui il georgiano avrebbe dovuto rinunciare all'allenamento di quest'oggi per via dei troppi colpi rimediati in partita.

Kvaratskhelia non si allena: svelato il vero motivo

Adesso, però, arriva una netta smentita da parte del giornalista Carlo Alvino, che su Twitter precisa: "Stiamo un po’ tutti più calmi. Kvaratskhelia non ha saltato l’allenamento per le botte ricevute (tante e non sanzionate) ma solo perché non era previsto oggi allenamento per chi ha giocato ieri. Non si è allenato neanche Meret, vi risulta sia stato colpito alle caviglie anche lui?".

Sarebbe questo, dunque, il vero motivo per cui oggi Kvaratskhelia non ha preso parte all'allenamento del Napoli.