Kvaratskhelia incoronato da ESPN: "Rivelazione assoluta, 'Kvaradona' ha avuto lo stesso impatto di Haaland"

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato inserito da ESPN nella top 10 dei migliori esterni offensivi dell'ultima stagione.

Ecco quanto scritto da ESPN su Kvaratskhelia, che si è posizionato al secondo posto dietro Saka in questa speciale classifica:

Come Haaland, Kvaratskhelia ha fatto un salto nella competizione generale e ha messo su numeri più grandi. Liberato dalla fisicità frustrante della prima divisione russa (ha giocato per la maggior parte delle tre stagioni al Rubin Kazan), è stato una rivelazione assoluta nel momento in cui si è presentato al Napoli.

Nella sua prima stagione in Serie A, "Kvaradona" è arrivato primo in campionato per assist (10), primo per passaggi effettuati nel terzo attacco (603), secondo per grandi occasioni create (14), secondo per tocchi nel box avversario (198), sesto per tiri in porta (25), ottavo per gol (12) e 14° per passaggi progressivi. È stato anche secondo nei recuperi di palla effettuati nel terzo attacco (38). Ha creato opportunità per se stesso, ha creato una tonnellata per gli altri, ha pressato bene - tutto sommato, era una dinamo assoluta. La sua influenza sul Napoli - e il loro primo titolo in 33 anni - è stata sia evidente che profonda.

Aspettative per il 2023-24:

Una volta che hai fatto girare la tua stella, gli avversari iniziano a scrivere un libro su come rallentarti. Sarà interessante vedere quali scelte faranno le squadre quando si tratterà di ostacolare il cuore creativo dell'attacco del Napoli. Probabilmente significherà molte delle tattiche più fisiche che ha visto in Russia. Come risponderanno lui e il suo team?