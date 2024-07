Kvaratskhelia accolto da eroe in Georgia! Torna in patria sul pullman scoperto | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia accolto da eroe al ritorno in Georgia! La Nazionale georgiana di calcio ha fatto ritorno oggi a Tbilisi, dopo l'eliminazione da Euro2024 contro la Spagna, e la squadra sta attraversando la capitale georgiana a bordo di un pullman scoperto, concedendosi finalmente l'abbraccio della sua gente dopo un cammino storico agli Europei.

La Georgia partecipava ad un Europeo per la prima volta nella storia e in patria hanno festeggiato come una vittoria l'approdo agli ottavi di finale. Per questo migliaia di tifosi si sono riversati in strada per celebrare la Nazionale al ritorno dalla Germania. Inutile a dirlo, il più acclamato è Kvaratskhelia!

