Kpmg stila la lista dei 30 club che valgono di più al mondo, c'è anche il Napoli: azzurri quotati poco meno di 600mln [GRAFICO]

Uno studio di Kpmg Football Benchmark «The European Elite 2019», che calcola le valutazioni aziendali delle società di calcio, ha stilato la classifica dei club che valgono di più al mondo. In questa classifica c’è anche il Napoli, piazzato al diciottesimo posto con una crescita annuale del 10%.

La valutazione aziendale alla base della ricerca, il cosiddetto enterprise value, è dato dalla somma degli apporti dei soci nel capitale e dei debiti al netto delle liquidità. Kpmg ha utilizzato i multipli del fatturato, evitando di prendere in considerazioni gli utili che per molte squadre sono una chimera, e ha apportato alcuni correttivi al moltiplicatore includendo i parametri

della profittabilità (rapporto stipendi-fatturato) della popolarità (seguito sui social media) del potenziale sportivo (valore della rosa) dei diritti televisivi delle infrastrutture di proprietà

Valore totale dei club, la top 30 del 2019

Questa la top 30: