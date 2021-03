Koulibaly-Napoli, Gazzetta: se non dovesse arrivare un'offerta big rinnoverebbe con gli azzurri a cifre più basse

Carlo Laudisa, esperto di calciomercato, scrive sul sito di Gazzetta in merito al futuro di Koulibaly: "Pare sia proprio arrivata l’ora dei saluti. Almeno, così sembra nelle idee del club, pronto ad accontentare il difensore senegalese in caso di offerte importanti, ma non strepitose. Insomma, il prezzo del cartellino è calato. Ma basterà per invogliare gli acquirenti, visto che Kalidou compirà a giugno trent’anni? Lui a Napoli sta bene, se non arriva la grande opportunità prolungherebbe pure il suo contratto. Magari si accontenterebbe anche di uno stipendio meno ricco degli attuali 6 milioni e passa, netti all’anno"