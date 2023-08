Koopmeiners non convocato per Atalanta-Pergolettese, svelato il motivo

Teun Koopmeiners è uno degli obiettivi di mercato più seguiti dal Napoli in queste settimane insieme a Gabri Veiga. Gli azzurri stanno infatti cercando un sostituto di Piotr Zielinski, sempre più vicino al passaggio all'Al Ahli in Arabia Saudita. In queste ore si sta disputando l'amichevole Atalanta-Pergolettese al centro d'allenamento dei nerazzurri. Koopemeiners non è stato convocato, ma non c'entra il mercato. Ecco quanto riportato da Giorgio Dusi, giornalista di BergamoNews, che è inviato a Zingonia per assistere alla partita:

"Prima uscita nerazzurra per Scamacca, che parte dalla panchina nell’amichevole dell’Atalanta contro la Pergolettese a Zingonia. Out gli acciaccati Koopmeiners, Toloi e Adopo".

Si tratta quindi di un problema fisico per l'olandese.