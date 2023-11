La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione sui rinnovi in casa Napoli. Il prossimo a prolungare il contratto dovrebbe essere Matteo Politano, uno dei migliori in quest'avvio di stagione.

Victor Osimhen

Lontani i rinnovi per gli azzurri Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski

Sono lontani gli accordi per Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski, con quest'ultimo che a gennaio potrebbe accordarsi con un altro club e partire a parametro zero in estate.

