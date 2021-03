KKN - Milan-Napoli, le ultime di formazione: fuori Demme, Osimhen centravanti e non Mertens

Napoli Calcio - Il Napoli prepara la trasferta sul campo del Milan con il gruppo quasi al completo. Oggi è tornato anche Lozano in gruppo, ma partirà dalla panchina. Radio Kiss Kiss Napoli ha provato ad anticipare le scelte di Gattuso per la sfida di San Siro: come centravanti c'è Osimhen, che sarebbe preferito a Mertens. In difesa Hysaj, mentre in mediana Bakayoko potrebbe far rifiatare Demme:

Gattuso

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen