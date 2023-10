KKN - Incontro agente Osimhen-Napoli, netto chiarimento tra le parti: i dettagli

Notizie calcio. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi:

"Mi aspetto una grandissima risposta del Napoli a Verona. Ieri il procuratore di Osimhen era a Pozzuoli con Micheli e Mantovani e c'è stato un chiarimento netto tra le parti. Mi aspetto Natan con Rrahmani in campo a Verona perchè Ostigard è stato in giro per gli impegni delle nazionali. Infortuni? Dico solo che l'anno scorso, quando c'era Sinatti, tanti infortuni come quest'anno non c'erano".