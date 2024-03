KKN - ADL a lavoro con i legali: ricorso alla FIFA contro la Juventus per il Mondiale per Club 2025

Napoli - Arriva il clamoroso annuncio dell'emittente Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la decisione di Aurelio De Laurentiis di presentare il ricorso alla FIFA contro la Juventus per il Mondiale per Club 2025.

Una decisione molto importante quella che avrebbe deciso di prendere il presidente del Napoli De Laurentiis in merito al Mondiale per Club 2025. Il Napoli rischia di non qualificarsi a causa della Juve, ma per il numero uno azzurro ci sarebbe un'irregolarità.

De Laurentiis

Mondiale per Club: ricorso Napoli contro la Juve

Nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto al 'Business of Football Summit', ha parlato del prossimo Mondiale per Club 2025 annunciando che la Juventus non dovrebbe essere ammessa alla competizione:

"Mi spiace per Calvo (dirigente della Juventus, ndr) che credo sia ancora qui, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale".

Intanto, come riportato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del De Laurentiis e i legali del Napoli sono già a lavoro per presentare un ricorso alla FIFA per l'esclusione della Juventus dal Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025: le squadre qualificate e i criteri

L'Italia può qualificare due squadre al Mondiale per Club 2025 che, solo per la partecipazione, garantirà a ogni club 50 milioni di euro. Un posto è già assegnato all'Inter, per l'altro sono in gioco Napoli, Lazio e Juventus coi bianconeri attualmente avanti nel Ranking UEFA ma senza la possibilità di accumulare ulteriori punti vista la loro assenza dalla Champions 2023/24.

Inter 76 punti (già qualificata)

Juventus 47 punti

Napoli 42 punti

Lazio 35 punti

Tutto dipenderà dal cammino in Champions per Napoli e Lazio che possono aumentare il loro bottino conquistando altri punti ma è molto difficile al momento il sorpasso alla Juve. Per questo ora il Napoli e De Laurentiis provano la strada del ricorso contro la Juve.