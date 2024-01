Kiss Kiss Napoli - Samardzic si confessa con un amico: c'è un solo intoppo, ma è risolvibile

Ultime news SSC Napoli - La prima scelta per il centrocampo del Napoli è Lazar Samardzic, si lavora con il padre-agente per l'accordo. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, c'è stato nelle ultime ore un intoppo legato ai diritti d'immagine, un ostacolo comunque non insormontabile.

Valter De Maggio, in diretta a Radio Goal, ha fatto sapere che il centrocampista dell'Udinese avrebbe confessato ad un amico della presenza di tale intoppo, ma anche che "è sicuro che tutto si risolverà". Di conseguenza, ha spiegato il conduttore di Kiss Kiss Napoli, presto il serbo diventerà un nuovo calciatore del Napoli.