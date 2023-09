Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ultime novità con il giornalista e direttore Valter De Maggio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni: Mathias Olivera, infatti, è in ritorno dalla Nazionale uruguaiana, ed è è possibile che non riesca a rientrare in tempo per la trasferta contro il Genoa: ha giocato nella notte tra martedì e mercoledì ed è l’ultimo a dover tornare a Castel Volturno. Si attende solo lui, altrimenti ci sarà Mario Rui titolare contro il Genoa.