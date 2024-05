Kiss Kiss Napoli - Il Napoli ha fatto partire la macchina organizzativa per la presentazione di Conte, Chiavelli dovrà confermare

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte? Lunedì è possibile che possa arrivare l’annuncio ufficiale, il Napoli ha già fatto partire la macchina organizzativa per la presentazione ufficiale: è arrivata al teatro San Carlo la richiesta del Napoli, c’è l’ok e la data richiesta è quella di martedì, fino alle ore 13, per la presentazione. Il teatro San Carlo ha un costo per la locazione, è arrivato l’ok per l’evenutale presentazione ed il Napoli dovrà confermare la richiesta di preventivo”