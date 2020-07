Kiss Kiss Napoli - De Laurentiis-Ramadani a lavoro per le alternative a Osimhen: si puntano Jovic e Azmoun

Ultime calcio Napoli - Si lavora per Victor Osimhen, ma il Napoli si guarda intorno per le alternative. Nell'incontro che si è tenuto ieri sera a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani non si è parlato solo di Kalidou Koulibaly e di Nikola Maksimovic, ma anche di alternative all'attaccante del Lille.

Azmoun