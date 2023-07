Kim subito protagonista col Bayern Monaco, grande prestazione in amichevole | VIDEO

Min Jae Kim subito protagonista con la maglia del Bayern Monaco! L'ex difensore del Napoli, di recente trasferitosi in Germania, sta giocando con la sua nuova squadra una serie di partite in tournée in Giappone e quest'oggi è sceso in campo nell'amichevole contro il Kawasaki Frontale, allo stadio Nazionale di Tokyo.

Kim è sceso in campo titolare dal primo minuto ed è stato poi sostituito ad inizio secondo tempo insieme a gran parte dei calciatori. Il Bayern Monaco ha vinto 1-0 con gol di Stanisic nella ripresa e Minjae Kim si è subito messo in mostra con le sue abilità difensive.

Guarda il video in allegato.